بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده قد "تعيد النظر" في موقفها من حظر التجارب النووية، بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبرها الكرملين "استفزازية وتمثل تهديدًا للأمن الاستراتيجي العالمي".

وأكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أن واشنطن تعمل بشكل نشط على زيادة أسلحتها الهجومية الاستراتيجية.

وقال الوزير الروسي في تصريحات له: احتمال رفض الولايات المتحدة وقف تجاربها النووية قد يكون خطوة نحو تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وأضاف: أعتقد أنه من المستحسن الاستعداد فورًا لإجراء التجارب النووية في موقع التجارب "نوفايا زيمليا".

وزاد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف: الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ يبلغ زمن طيرانها من ألمانيا إلى وسط روسيا من 6 إلى 7 دقائق.

وختم الوزير الروسي : الولايات المتحدة أجرت في شهر أكتوبر مناورة تدريبية لشن ضربة صاروخية نووية استباقية ضد روسيا.