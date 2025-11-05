قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025
من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل
أخبار العالم

بيسكوف: الكرملين ينتظر من الولايات المتحدة توضيح لتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أ ش أ

 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم /الأربعاء/، إن موسكو تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة بشأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول التجارب النووية.


وكان ترامب قد أصدر الأسبوع الماضي تعليمات للبنتاجون بالبدء فورا بإجراء تجارب على الأسلحة النووية، زاعما بأن روسيا والصين تواصلان اختبار ترساناتهما النووية.


وقال بيسكوف -في تصريحات إعلامية-: "لم نتلق بعد أي توضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تجريا أي تجارب نووية".


وأضاف: "علاوة على ذلك، تؤكد كل من موسكو وبكين ضرورة التزام جميع الدول بتعهداتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.. لذا، للأسف لا يمكننا الآن تحديد ما يقصده الزعيم الأمريكي".
 

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب التجارب النووية

