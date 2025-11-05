بيسكوف: الكرملين ينتظر من الولايات المتحدة توضيح لتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية

أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم /الأربعاء/، إن موسكو تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة بشأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول التجارب النووية.



وكان ترامب قد أصدر الأسبوع الماضي تعليمات للبنتاجون بالبدء فورا بإجراء تجارب على الأسلحة النووية، زاعما بأن روسيا والصين تواصلان اختبار ترساناتهما النووية.



وقال بيسكوف -في تصريحات إعلامية-: "لم نتلق بعد أي توضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تجريا أي تجارب نووية".



وأضاف: "علاوة على ذلك، تؤكد كل من موسكو وبكين ضرورة التزام جميع الدول بتعهداتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.. لذا، للأسف لا يمكننا الآن تحديد ما يقصده الزعيم الأمريكي".

