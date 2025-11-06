الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مرض الحمى القلاعية متوطن في مصر منذ سنوات طويلة ويتم التحصين ضده بشكل دوري، وأوضح أن العترة الجديدة "SAT1" انضمت إلى العترات السابقة الموجودة في مصر مثل "O" و "A" و "SAT2" التي ظهرت في 2012.

خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية

وأكد رحامد الأقنص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" أن هناك خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية، تتضمن تحصين الحيوانات داخل الأسواق، وعقد ندوات إرشادية للتجار والمربين، وتطهير الأسواق بانتظام، وأضاف أن هناك متابعة ميدانية يومية من خلال لجان إشرافية لضمان تنفيذ الإجراءات.

وطمأن الدكتور الأقنص المواطنين بأن الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع، وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة بفضل كفاءة اللقاح المحلي، وأكد أن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تماماً، حيث تخضع جميع الحيوانات للكشف البيطري قبل وبعد الذبح في المجازر الرسمية.

