فرار عشرات الآلاف.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية متصاعدة في دارفور
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
توك شو

في عصر السوشيال ميديا.. مصطفى الفقي: كتابة التاريخ بحاجة إلى توثيق

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن كتابة التاريخ أصبحت مهمة جدًا في عصر السوشيال ميديا، لأنه لابد من توثيق مما يحدث بدلًا من أن تزيفها التكنولوجيا أو السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن درجة المصداقية على وسائل التواصل غير مؤكدة أحيانًا ويتم نفيها أو الاعتذار عنها لاحقًا.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن تكرار الحديث عن موضوع معين على السوشيال ميديا يرسخه في ذهن الناس حتى وإن كان غير صحيح، ولابد أن نهتم ونعي ذلك بشكل كبير، موضحًا أن التكنولوجيا أصبحت سيدة العالم ولكنها ليست أم الحضارة.

وأوضح مصطفى الفقي، أن كتابة التاريخ ما زالت بحاجة إلى توثيق، موضحًا أن ثورة 23 يوليو لم توثق بشكل كافٍ حتى الآن، وأن هناك روايات مدسوسة وغير صحيحة تحتاج إلى تصحيح دقيق.

