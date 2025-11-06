في عصر السوشيال ميديا.. مصطفى الفقي: كتابة التاريخ بحاجة إلى توثيق

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن كتابة التاريخ أصبحت مهمة جدًا في عصر السوشيال ميديا، لأنه لابد من توثيق مما يحدث بدلًا من أن تزيفها التكنولوجيا أو السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن درجة المصداقية على وسائل التواصل غير مؤكدة أحيانًا ويتم نفيها أو الاعتذار عنها لاحقًا.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن تكرار الحديث عن موضوع معين على السوشيال ميديا يرسخه في ذهن الناس حتى وإن كان غير صحيح، ولابد أن نهتم ونعي ذلك بشكل كبير، موضحًا أن التكنولوجيا أصبحت سيدة العالم ولكنها ليست أم الحضارة.

وأوضح مصطفى الفقي، أن كتابة التاريخ ما زالت بحاجة إلى توثيق، موضحًا أن ثورة 23 يوليو لم توثق بشكل كافٍ حتى الآن، وأن هناك روايات مدسوسة وغير صحيحة تحتاج إلى تصحيح دقيق.