الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل

أكد المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصناعات الهندسية تُعد القاطرة الأساسية للصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية للسوق الأمريكية زادت خلال عام واحد فقط بنحو 200 مليون دولار.

وقال "العايدي"، خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، إن تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يتطلب تعزيز مكانة الصناعات الهندسية على خريطة التصدير، وزيادة الصادرات، والاستفادة من مبادرات دعم الصادرات، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن خطة توطين الصناعة ستعتمد على دراسة الواقع الحالي، وتحديد حجم السوق المحلية والطلب على المنتجات، وكذلك تقييم الأسواق الخارجية، والتواصل مع الشركات من خلال رؤية نوعية واضحة لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.