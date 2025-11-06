قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
كيفية علاج الحسد إذا أصابك.. حصّن نفسك بأدعية مأثورة عن النبي
الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد الأعمال بعدد من المشروعات
العراق يواصل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أيام.. غازي فيصل يوضح
ضللنا الاحتلال.. القسام تنشر فيديو يكشف حقيقة انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يُشترط اتّصال "ممداني" به ليُقرّر فوزه في نيويورك

ممداني
ممداني
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح لافت عقب فوز زهران ممداني في انتخابات مدينة نيويورك، قال فيه إن الأخير «يجب أن يتواصل معه»، مؤكّداً أن القرار النهائي يعود إليه. 

يُعدّ هذا الموقف مؤشّراً على طبيعة التوترات بين ترامب وفائز الانتخابات، ويطرح أسئلة حول دور الرئيس في عملية الانتقال السياسي المحلي.

وجاء هذا التصريح في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 4 نوفمبر 2025، والتي أسفرت عن فوز ممداني، مرشّحاً من التيار الاشتراكي الديمقراطي وصاحب برنامج تقدّمي، على كل من أندرو كومو وكورتس سليوا. 

وخلال كلمة ألقاها في منتدى أعمال بميامي، رأى ترامب أن فوز ممداني يُشكل «خسارة سيادة» لمدينة نيويورك، وأنه لا يمكن تجاهل مفاعيل هذا الانعطاف السياسي.

وأكّد ترامب: «إذا أراد ما مداني أن يسير قُدماً، فعليه أن يتكلّم إليّ أولاً»، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن الدعم الفيدرالي والنظر في ملف التمويل يعود إليه شخصياً. هذا التصريح يقف في سياق تهديدات سابقة من الرئيس بوقف أو تقييد تمويل الحكومة الفيدرالية للمدينة حال فوز مرشح يُعدّ من «اليسار المتطرف». 

من جانبه، لم يصدر حتى اللحظة موقف واضح من ممداني تجاه هذا الاشتراط، لكن حسابات متعددة تشير إلى أنّ فريقه الانتقالي يُحضّر لبدء أعمال الانتقال رسمياً بدءاً من يناير 2026، في حين يُمهّد لبرنامج إصلاحي يشمل تجميد الإيجارات، وخدمة حافلات مجانية، ورفع الحد الأدنى للأجور. 

يُذكر أنّ ترامب كان قد وصف ممداني في تغريدة على منصته الخاصة بأنه «اشتراكي شيوعي 100٪» — وهو تنديد فريد من نوعه لرئيس تجاه فائز انتخابات محلية. 

ورغم ذلك، فإن السياق الدستوري يشير إلى أن الرئيس ليس الجهة الوحيدة التي تحدّد تمويل الحكومات المحلية، بل إنّ الكونغرس والجهات الفيدرالية المختصة تتحكّم بهذه الملفات، مما يُثير تساؤلات حول مدى قدرة ترامب فعلياً على إقامة هذا الشرط الذي وضعه. 

يأتي هذا التطوّر في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأمريكي تحوّلات كبيرة داخل الحزبين، حيث يُعدّ فوز ممداني علامة بارزة لصعود الاتجاه التقدّمي داخل الحزب الديمقراطي، ما يُضيف عمقاً للانقسام مع تيار ترامب المحافظ. 

في المحصلة، يبدو أن العلاقة بين الرئيس والسلطة المحلية في نيويورك دخلت مرحلة توتر يتجاوز مسألة التنافس الانتخابي العادي، إلى منازعة أوسع حول من يملك القرار وكيف يُمارَس تأثيره على السياسات المحلية والتمويل الفيدرالي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زهران ممداني مدينة نيويورك نيويورك

