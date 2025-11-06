فقدنا كاتبا مصريا أصيلا.. عبد الرحيم كمال ينعى أحمد عبدالله

أعرب الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال ، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عن حزنه البالغ لوفاة صديقه السيناريست أحمد عبدالله ، مؤكدا أنه صاحب قصص مصرية خالصة وحوار ينبض بطعم الشارع وكاتب مصري أصيل وصادق وخفيف الظل.

وقال كمال، عبر حسابه على فيس بوك: رحم الله الكاتب والسيناريست أحمد عبدالله صاحب قصص مصرية خالصة وحوار ينبض بطعم الشارع والحارة المصرية وكاتب سيناريوهات أفلام مصرية جميلة وقريبة من قلب الجمهور مثل فيلم الناظر والفرح وكباريه واللمبي ومسلسل مصري طبيعي صادق مثل رمضان كريم وغيرهم من الأفلام الناجحة التي أظهرت شخصيات مصرية بسيطة مبهجة وجميلة.

وأضاف كمال: فقدنا كاتب مصري أصيل وصادق وخفيف الظل، رحمه الله رحمة واسعة وألهم أهله الصبر والسلوان وأقبل عليه بفضله ورضاه كما أسعد وأبهج ملايين المصريين، كان صديقا مهذبا ولطيف المعشر.. ألف رحمة ونور يا أستاذ.

موعد جنازة أحمد عبد الله

ورحل مساء الأربعاء، المؤلف والسيناريست أحمد عبد الله بعد شهور من وفاة صديقه المخرج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السراج المنير أمام حى الدقي ظهر الخميس، فيما تتقبل أسرته واجب العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.