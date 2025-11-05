أشرف عبد الباقي ينعي أحمد عبد الله: من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم

نعى الفنان أشرف عبدالباقي، الكاتب الراحل أحمد عبدالله الذي وافته المنية منذ قليل.

وكتب أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر لك يارب، من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم، ربنا يصبر أهلك وأصحابك”.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازة الراحل، غدا الخميس، من مسجد السراج المنير، في حي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل في مسجد الشرطة.

أعمال أحمد عبد الله

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة، أبرزها: مسلسلات “رمضان كريم، الحارة”، وأفلام مثل “الناظر، عبود ع الحدود، ليلة العيد، اللمبي، عسكر في المعسكر” وغيرها.