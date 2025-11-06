محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من كواليس الكينج في رمضان

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من كواليس مسلسله المرتقب «الكينج»، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشر محمد امام الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: "توكلنا على الله، حمزة الدباح .. مسلسل الكينج، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضه على قنوات MBC ومنصة شاهد.

ويعود محمد إمام بهذا العمل إلى دراما الأكشن والتشويق التي حققت له نجاحًا كبيرًا في مواسم سابقة، حيث ينتظر الجمهور تفاصيل الشخصية الجديدة التي يقدمها في «الكينج».

وكان آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل «كوبرا» الذي عُرض في رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، سواء من حيث نسب المشاهدة أو التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم: محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، محمود عبدالمغني، وغيرهم.