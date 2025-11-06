قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
كيفية علاج الحسد إذا أصابك.. حصّن نفسك بأدعية مأثورة عن النبي
الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد الأعمال بعدد من المشروعات
العراق يواصل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أيام.. غازي فيصل يوضح
ضللنا الاحتلال.. القسام تنشر فيديو يكشف حقيقة انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من كواليس الكينج في رمضان

محمد امام
محمد امام
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من كواليس مسلسله المرتقب «الكينج»، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشر محمد امام الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: "توكلنا على الله، حمزة الدباح .. مسلسل الكينج، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضه على قنوات MBC ومنصة شاهد.

ويعود محمد إمام بهذا العمل إلى دراما الأكشن والتشويق التي حققت له نجاحًا كبيرًا في مواسم سابقة، حيث ينتظر الجمهور تفاصيل الشخصية الجديدة التي يقدمها في «الكينج».

وكان آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل «كوبرا» الذي عُرض في رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، سواء من حيث نسب المشاهدة أو التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم: محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، محمود عبدالمغني، وغيرهم.

الفنان محمد إمام كواليس مسلسله الكينج موسم رمضان 2026 حمزة الدباح محمد صلاح العزب كوبرا إخراج أحمد شفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

احترار الكوكب

الأمم المتحدة: غابات العالم في خطر جسيم بسبب احترار الكوكب والحرائق والآفات

الإمارات تترأس الجانب العربي في الاجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي

الإمارات تترأس الجانب العربي في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي

أرشيفية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر ثلاثة أيام

بالصور

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد