عاجل
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
لحظة عاطفية.. جيش الاحتلال يستعد لاستعادة المحتجزين من قبضة حماس بعد اتفاق غزة
نتنياهو ينتقد لجنة جائزة نوبل: ترامب صنع السلام وهو من يستحقها
إن شاء الله نعمل حاجة جامدة.. محمد إمام يشوق الجمهور لـ شمس الزناتي

يمنى عبد الظاهر

وجه الفنان محمد عادل امام رسالة للجمهور بشأن فيلمه السينمائي الجديد «شمس الزناتي 2»، الذي يعيد تقديمه مرة أخرى بعد والده الزعيم

وكتب محمد إمام، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «إن شاء الله نعملكم حاجة جامدة تليق بيكم وبالفيلم العظيم.. دعواتكم».

وتفاعل جمهور محمد إمام، معلقا:، «في الانتظار وإن شاء الله هايكسر الدنيا كلها»، «اكيد الفيلم هيبقى جامد»، «حبيبي ربنا معاك ويوفقك يارب يا حبيبي» «شفت كوبرا وهوجان وهسه دنتابع نمر مسلسلات كلش حلوه»

رأي عادل إمام في إعادة تقديم فيلم شمس الزناتي

علق الفنان عادل امام عن إعادة تقديم أفلامه الشهيرة مثل «شمس الزناتي»، «البحث عن فضيحة»، التي مر على عرضها سنوات عديدة، ومؤخرًا كشف صُناع الأفلام أن هناك مشاريع لإعادة تقديم أفلام الزعيم مرة أخرى.

فيلم «شمس الزناتي» بطولة محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، ونخبة من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

