إن شاء الله نعمل حاجة جامدة.. محمد إمام يشوق الجمهور لـ شمس الزناتي

وجه الفنان محمد عادل امام رسالة للجمهور بشأن فيلمه السينمائي الجديد «شمس الزناتي 2»، الذي يعيد تقديمه مرة أخرى بعد والده الزعيم

وكتب محمد إمام، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «إن شاء الله نعملكم حاجة جامدة تليق بيكم وبالفيلم العظيم.. دعواتكم».

وتفاعل جمهور محمد إمام، معلقا:، «في الانتظار وإن شاء الله هايكسر الدنيا كلها»، «اكيد الفيلم هيبقى جامد»، «حبيبي ربنا معاك ويوفقك يارب يا حبيبي» «شفت كوبرا وهوجان وهسه دنتابع نمر مسلسلات كلش حلوه»

رأي عادل إمام في إعادة تقديم فيلم شمس الزناتي

علق الفنان عادل امام عن إعادة تقديم أفلامه الشهيرة مثل «شمس الزناتي»، «البحث عن فضيحة»، التي مر على عرضها سنوات عديدة، ومؤخرًا كشف صُناع الأفلام أن هناك مشاريع لإعادة تقديم أفلام الزعيم مرة أخرى.

فيلم «شمس الزناتي» بطولة محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، ونخبة من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.