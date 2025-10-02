محمد إمام ينشر صورة من كواليس فيلمه صقر وكناريا مع شيكو

شارك الفنان محمد إمام جمهوره صورة جديدة من كواليس أحدث أفلامه الذي يحمل عنوان «صقر وكناريا»، وظهر برفقته النجم شيكو.

ونشرها محمد امام الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلّق قائلًا: «لقاء الوحوش.. حرب الجبابرة.. معركة النجوم،صقر_وكناريا، أقوى مفاجأة سينمائية إن شاء الله.. قريبًا بس مش أوي».

الفيلم يضم نخبة كبيرة من النجوم ويُعد من أضخم الأعمال السينمائية المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، حيث يراهن صناعه على أن يكون إحدى مفاجآت شباك التذاكر.



الفيلم من بطولة محمد امام، شيكو، ويشاركها يارا السكري، وانتصار، مع استمرار التعاقد مع باقي فريق العمل، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله.

