رئيس كولومبيا يطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد احتجاز مواطنيه في أسطول الصمود
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم
حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني
أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.. 6 أعمال داوم عليها
بن زايد والسوداني يؤكدان على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم فلسطين
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
فن وثقافة

محمد إمام ينشر صورة من كواليس فيلمه صقر وكناريا مع شيكو

يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان محمد إمام جمهوره صورة جديدة من كواليس أحدث أفلامه الذي يحمل عنوان «صقر وكناريا»، وظهر برفقته النجم شيكو.

ونشرها محمد امام الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلّق قائلًا: «لقاء الوحوش.. حرب الجبابرة.. معركة النجوم،صقر_وكناريا، أقوى مفاجأة سينمائية إن شاء الله.. قريبًا بس مش أوي».

الفيلم يضم نخبة كبيرة من النجوم ويُعد من أضخم الأعمال السينمائية المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، حيث يراهن صناعه على أن يكون إحدى مفاجآت شباك التذاكر.


الفيلم من بطولة محمد امام، شيكو، ويشاركها يارا السكري، وانتصار، مع استمرار التعاقد مع باقي فريق العمل، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله.
 

الفنان محمد إمام صقر وكناريا شيكو أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي يارا السكري

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

