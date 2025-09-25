محمد إمام عن فيلمه الجديد: أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي.. والمفاجأة قريباً

شوّق الفنان محمد إمام جمهوره بعد إعلانه عن اقتراب طرح أحدث أعماله السينمائية، مؤكداً أن الفيلم الجديد يعتبر الأقرب لقلبه والأجمل في مشواره الفني حتى الآن.

وكتب إمام عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”: “بصور فيلم الأيام دي.. تقريباً ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي، مع نجم من أجمد وألذ النجوم في الوطن العربي، وأكتر مخرج بحب الشغل معاه وكسرنا الدنيا مع بعض قبل كده، ومؤلف من ألطف المؤلفين في مصر، وإنتاج أقوى منتجين في صناعة السينما.. إن شاء الله يعجبكم جداً.. انتظروا المفاجأة قريباً.”

من جهة أخرى، ينتظر الفنان محمد إمام، عرض فيلم شمس الزناتي 2، في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي كل من محمد إمام، أحمد خالد صالح، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، أسماء جلال، أحمد عبدالله محمود، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، وآخرين، من إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

كما أعلنت منصة نتفليكس عن موعد طرح فيلم “ اللعب مع العيال ” ، من بطولة الفنان محمد عادل إمام ، بعد اشهر قليلة من رفعه من السينمات .

ومن المقرر طرح فيلم اللعب مع العيال عبر منصة نتفليكس العالمية يوم 17 من الشهر الجاري.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.