محمد إمام يشكر جمهوره في عيد ميلاده: أحلى حاجة في يومي كلامكم

وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر وتقدير لجمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر.



وكتب إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أحلى حاجة في يوم عيد ميلادي كلامكم اللي بيجيلي من كل مكان.. شكراً على كل الحب ده».



من جهة أخرى، ينتظر الفنان محمد إمام، عرض فيلم شمس الزناتي 2، في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي كل من محمد إمام، أحمد خالد صالح، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، أسماء جلال، أحمد عبدالله محمود، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، وآخرين، من إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

كما أعلنت منصة نتفليكس عن موعد طرح فيلم “ اللعب مع العيال ” ، من بطولة الفنان محمد عادل إمام ، بعد اشهر قليلة من رفعه من السينمات .

ومن المقرر طرح فيلم اللعب مع العيال عبر منصة نتفليكس العالمية يوم 17 من الشهر الجاري.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم و ويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.