فاخرة واقتصادية.. تفاصيل أكبر مزاد سيارات لنيابات جنوب سيناء ‏

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد تنازلات ومصادرات تابعة لنيابات وأقسام شرطة "أول رأس سدر، دهب، وأبو رديس" بمحافظة جنوب سيناء، وذلك يوم الأحد 11 يناير القادم.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.

وتضم السيارات والمتوسيكلات 130 لوطا متنوع ، من بينه "مرسيدس، جراند شيروكي، فورد جيب، تويوتا، نيسان، ميتسوبيشي لانسر، هيونداي أكسنت وإلنترا، نيسان دوبل كابينة، وداتسون، رينو لوجان، دايو نوبيرا، فيات 128، لادا، وبيجو 404 "

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.