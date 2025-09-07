سمير كمونة: عدم الدفع بمصطفى محمد أمام إثيوبيا «قرصة ودن» من حسام حسن وليس قرارًا فنيًا

أكد سمير كمونة نجم الكرة المصرية الشاب فان قرار جلوس مصطفى محمد أمام إثيوبيا كان قرارا تأديبيا من حسام حسن للاعب

وقال كمونة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حسام حسن عاقب مصطفى محمد فنيا بجلوسه احتياطيا واي مدرب في أوروبا هيتفرج على ماتش المنتخب كان هيطلب مشاركة مصطفى محمد اساسياً

واضاف: اسامة فيصل لم يقدم اي شيءؤ لمنتخب مصر وأسامة فيصل لم يقنعني اطلاقاً امام إثيوبيا ولكنه سيقدم مردودا قويا في المباريات المقبلة.

وتابع: منتخب مصر اعلى من اي حد، وعلى اللاعبين ان يدركوا قيمة منتخب مصر وارى ان حسام حسن مميز في التحكم والسيطرة على الأمور الأخلاقية

واختتم كمونة تصريحات قائلا: حسام حسن قرر جلوس مصطفى محمد امام إثيوبيا تأديبيا وقرصة ودن من حسام حسن للاعب.