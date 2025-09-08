الدوري ينهار.. أحمد الميرغني: علامة استفهام حول مشاركة أسامة فيصل على حساب مصطفى محمد أمام إثيوبيا

علّق أحمد الميرغني، نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا، التي أُقيمت يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب المنتخب الوطني على نظيره الإثيوبي بهدفين نظيفين على ستاد القاهرة الدولي، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء، ليحصد نقاط المباراة الثلاث ويواصل تصدره للمجموعة.

وقال أحمد الميرغني في تصريحات لبرنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: "النتائج في هذه المرحلة أهم من الأداء، ولكن تراجع مستوى المنتخب الوطني هو نتاج طبيعي لانهيار المسابقات المحلية، فالدوري الممتاز أصبح من سيئ إلى أسوأ".

وأضاف: "المنتخب الوطني حقق المطلوب في مباراة إثيوبيا الماضية، وحصد النقاط الثلاث ووسّع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو إلى 5 نقاط، وهو أمر يُحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لكن هناك علامات استفهام كبيرة حول مشاركة أسامة فيصل في التشكيل الأساسي أمام إثيوبيا على حساب مصطفى محمد".

وتابع: "مصطفى محمد يسير بشكل مميز مع فريق نانت الفرنسي، وسجّل هدفاً في المباراة الماضية أمام أوكسير، وكان من الضروري الدفع به أساسياً بدلاً من أسامة فيصل، فهذا القرار غير مفهوم بالنسبة لي".

وأتم: "أتوقع مشاركة حسام عبد المجيد أساسياً أمام بوركينا فاسو بدلاً من خالد صبحي، نظراً لأن المباراة خارج الديار وتتطلب عناصر الخبرة التي لديها احتكاكات إفريقية سابقة، وهو ما يتوفر في مدافع الزمالك".