قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
بعد قرار مد التسجيل لطلاب الشهادات المُعادلة.. تسهيلات تقدّمها «التعليم العالي» للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري ينهار.. أحمد الميرغني: علامة استفهام حول مشاركة أسامة فيصل على حساب مصطفى محمد أمام إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

علّق أحمد الميرغني، نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا، التي أُقيمت يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب المنتخب الوطني على نظيره الإثيوبي بهدفين نظيفين على ستاد القاهرة الدولي، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء، ليحصد نقاط المباراة الثلاث ويواصل تصدره للمجموعة.

وقال أحمد الميرغني في تصريحات لبرنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: "النتائج في هذه المرحلة أهم من الأداء، ولكن تراجع مستوى المنتخب الوطني هو نتاج طبيعي لانهيار المسابقات المحلية، فالدوري الممتاز أصبح من سيئ إلى أسوأ".

وأضاف: "المنتخب الوطني حقق المطلوب في مباراة إثيوبيا الماضية، وحصد النقاط الثلاث ووسّع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو إلى 5 نقاط، وهو أمر يُحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لكن هناك علامات استفهام كبيرة حول مشاركة أسامة فيصل في التشكيل الأساسي أمام إثيوبيا على حساب مصطفى محمد".

وتابع: "مصطفى محمد يسير بشكل مميز مع فريق نانت الفرنسي، وسجّل هدفاً في المباراة الماضية أمام أوكسير، وكان من الضروري الدفع به أساسياً بدلاً من أسامة فيصل، فهذا القرار غير مفهوم بالنسبة لي".

وأتم: "أتوقع مشاركة حسام عبد المجيد أساسياً أمام بوركينا فاسو بدلاً من خالد صبحي، نظراً لأن المباراة خارج الديار وتتطلب عناصر الخبرة التي لديها احتكاكات إفريقية سابقة، وهو ما يتوفر في مدافع الزمالك".

منتخب مصر اخبار منتخب تصفيات كأس العالم اسامه فيصل مصطفي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: اترشحت لمنصب مدير الكرة بالأهلي

لامين لامال

فرج عامر يثير الجدل بشأن لامين يامال: نهاية مبكرة

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد