رغم معاناة الفريق.. لماذا أغلق ريال مدريد الباب أمام صفقة محمد صلاح؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت نادي ريال مدريد إلى رفض فكرة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم معاناة الفريق الهجومية عقب إصابة الفرنسي كيليان مبابي.

إصابة مبابي تفتح باب التكهنات

بدأ ريال مدريد عام 2025 بصداع هجومي بعد تعرض كيليان مبابي لإصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

ورغم أن الإصابة لا تُعد خطيرة، فإنها أعادت فتح باب التكهنات حول إمكانية تدعيم الخط الأمامي، خاصة مع تداول اسم محمد صلاح كخيار محتمل لتعويض الغياب المؤقت.

صلاح في دائرة الشك داخل ليفربول

في المقابل، عاش محمد صلاح فترة توتر مع ليفربول، بعد خلافات مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وصلت إلى حد استبعاده من التشكيلة في إحدى المباريات، قبل أن تعود الأمور إلى الاستقرار نسبيا.

ورغم ارتباطه بعقد مع “الريدز” حتى عام 2027، فإن إدارة ليفربول لا تُمانع دراسة خيارات انتقال اللاعب، سواء بالبيع أو الإعارة، شريطة تلبية المطالب المالية.

عرض أوروبي وتحركات الوكيل

عقب إصابة مبابي، نشط وكلاء محمد صلاح في عرض خدماته على عدة أندية أوروبية بارزة خلال سوق يناير، وكان نادي روما من آخر الفرق التي أبدت اهتمامًا رسميًا، إلى جانب وصول العرض إلى مكاتب ريال مدريد.

وأكدت تقارير أن وكيل اللاعب، رامي عباس عيسى، عرض صلاح على عدد من الأندية الكبرى، مستغلا الظروف الحالية داخل ليفربول.

العقبة الكبرى تكلفة الإعارة

ورغم وصول العرض إلى ريال مدريد، فإن إدارة النادي الملكي لم تُبدي حماسا حقيقيا للصفقة.

ووفقا لموقع Tuttomercatoweb الإيطالي، فإن إعارة محمد صلاح لمدة ستة أشهر فقط ستكلف خزائن النادي ما يقارب 12 مليون يورو.

هذا الرقم اعتبرته إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، مبالغ فيه، خاصة أن الصفقة مؤقتة ولا تتضمن استثمارا طويل الأمد.

قرار نهائي لا صفقات شتوية

في ضوء هذه المعطيات، استبعد ريال مدريد التعاقد مع صلاح بشكل نهائي، مؤكدًا تمسكه بخطته الأصلية بعدم إبرام أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية، رغم إصابة مبابي.

وترى إدارة النادي أن الفريق قادر على تجاوز هذه المرحلة دون تعزيزات إضافية، خاصة أن غياب مبابي لن يطول أكثر من ثلاثة أسابيع.

ماذا قال الإعلام المدريدي؟

من جانبه، كشف موقع ديفينسا سنترال الإسباني أن ريال مدريد درس العرض، لكنه خلص إلى أن الفائدة الفنية المحتملة لا تتناسب مع المطالب المالية المرتفعة.

وأضاف الموقع أن النادي قد يعيد النظر في خياراته فقط في حال تفاقمت الأزمة الهجومية، خاصة مع إعارة البرازيلي الشاب إندريك إلى ليون الفرنسي.

أرقام صلاح هذا الموسم

يبلغ محمد صلاح 33 عاما، وشارك مع ليفربول هذا الموسم في 20 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، ما يؤكد استمراره كأحد أبرز الأسماء الهجومية في أوروبا، رغم الجدل الدائر حول مستقبله.