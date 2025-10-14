الصور الأولي لـ محمد إمام من داخل لوكيشن "شمس الزناتي 2"

بدأ منذ قليل النجم محمد امام تصوير المشاهد الاولي من اضخم مشروعاته السينمائية فيلم "شمس الزناتي ٢" وجاء ذلك التصوير بعد فتره من التحضيرات والاستعدادات الأولية للعمل والوقوف علي كافة التفاصيل حتي يتم الانتهاء من التصوير ويكون جاهزا للعرض بالسينمات للجمهور .

ويُعد العمل الجديد امتدادًا للفيلم الأصلي الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، والمستوحى من قصة “العظماء السبعة” أو "الساموراي السبعة"، والتي قُدمت في أكثر من دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان.

"شمس الزناتي" من بطوله محمد امام و باسم سمرة ومحمود عبد المغني و محمد ثروت واحمد خالد صالح و خالد أنور و أحمد عبد الحميد ومن تاليف محمد الدباح وإنتاج محمد رشيدي Rasheedy films و Aka production واخراج احمد خالد موسي.