إنتر ميلان يهزم كايرات بثنائية في دوري أبطال أوروبا

هزم فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره كايرات الكازاخستاني، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز وكارلوس أوقستو في الدقيقتين 45، 67.

فيما جاء هدف كايرات عن طريق عوفري أراد في الدقيقة 56.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بيسيك – دي فريج – كارلوس

خط الوسط: دومفريس – فراتيسي – باريلا – زيلينسكي – ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز– إسبوزيتو.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق كايرات في المركز 34 بنقطة واحدة.