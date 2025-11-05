طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

قدم الشيف محمد جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي.

المكونات:

للكيكة:

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

¾ كوب زيت (أو ½ كوب زيت + ¼ كوب زبدة)

1 كوب لبن (دافئ)

½ كوب كاكاو خام

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

صوص الشوكولاتة:

½ كوب سكر بودرة

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

¼ كوب زيت

¼ كوب لبن دافئ

الطريقة:

1. سخني الفرن على 180 درجة مئوية، وادهني صينية (مقاس 24 تقريبًا) بالزيت ورشة دقيق.

2. في بولة، اخفقي البيض + السكر + الفانيليا بالمضرب لحد ما الخليط يبقى فاتح وهش.

3. أضيفي الزيت (أو الزيت والزبدة) مع استمرار الخفق.

4. ضيفي اللبن الدافئ وقلّبي.

5. اخلطي الدقيق + الكاكاو + البيكنج بودر + رشة الملح مع بعض، وبالتدريج دخليهم على الخليط السائل مع التقليب بخفة.

6. صبي الخليط في الصينية ودخليها الفرن حوالي 35 دقيقة (اختبري بعود خشب).

الصوص:

1. اخلطي السكر البودرة + الكاكاو.

2. أضيفي الزيت + اللبن الدافئ وقلّبي لحد ما يبقى قوامه ناعم.

3. بعد ما الكيكة تبرد، وزعي الصوص على الوش.



