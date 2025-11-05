قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يتأمل "الطفولة الشاهدة لله" ويدعو الآباء للاهتمام بتربية الأبناء
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلّمت رفات جثمان أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة
البقاء لله.. كريم فهمي ينعي الكاتب أحمد عبدالله
الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك
إسرائيل تمدد احتجاز المدعية العامة العسكرية السابقة
الوعي الوطني وتصحيح المفاهيم.. ندوة بإعلام دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طبيب نفسي أزهري: الوعي الأسري يصنع شخصية واثقة لا خائفة

د. محمد المهدي
د. محمد المهدي
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن الإنسان يمر خلال حياته بعدة مراحل من الاستقلال النفسي والسلوكي، تبدأ منذ منتصف العام الثاني من العمر، حين يبدأ الطفل في التحرك بحرية، والمشي واللعب وتسلق الأثاث، فيشعر بأنه أصبح قادرًا على الاعتماد على نفسه.

وأوضح "المهدي"، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن هذه المرحلة الأولى تمثل البذرة الأولى للشعور بالاستقلال والذاتية، مشيرًا إلى أن الطفل في هذا السن يحب أن يأكل بيده، بينما تحاول الأم في كثير من الأحيان منعه خوفًا من الفوضى أو اتساخ الملابس، مما يخلق صراعًا بين رغبته في الاستقلال وخوفها عليه.

 وأضاف أن الأم الواعية تترك الطفل يعتمد على نفسه، حتى لو أسقط الطعام، لأن ذلك ينمّي لديه الإحساس بالقدرة والثقة، أما قمع هذه الرغبة فيؤدي لاحقًا إلى تكوين شخصية خجولة أو خائفة أو مشحونة بالشعور بالعار.

وتابع "المهدي" موضحًا أن المرحلة الثانية من الاستقلال تبدأ بين سن الثانية والسادسة، حيث يبدأ الطفل في محاكاة الكبار ومحاولة تقليدهم في أنشطتهم اليومية، سواء كان الولد يقلد والده أو البنت تقلد أمها.

 واعتبر أن هذه الفترة تمثل مرحلة المبادرة، التي يسعى فيها الطفل لإبهار الكبار والحصول على قبولهم واستحسانهم.

وأكد أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر أن تشجيع الأهل لهذه المبادرات بالابتسامة والاحتضان والكلمة الطيبة يرسّخ لدى الطفل روح المبادرة والثقة بالنفس، بينما يؤدي قمعها أو توبيخه على كل محاولة إلى تكوين إحساس دائم بالذنب، وشعور بأنه دائم الخطأ وغير محبوب.

ونبه إلى أن الاستقلال النفسي لا يبنى فجأة في المراهقة أو الشباب، بل هو نتاج تراكم مراحل تربوية مبكرة، تبدأ من ترك الطفل يأكل بيده، وتستمر بتشجيعه على المبادرة وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن “الطفل الذي يُمنح حرية آمنة، يصبح راشدًا متوازنًا، قادرًا على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته دون خوف أو تردد”.


 

جامعة الأزهر أستاذ الطب النفسي الاستقلال النفسي الثقة بالنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد