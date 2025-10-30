قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الخميس: شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس
آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تتخلص من التفكير الزائد قبل النوم.. أستاذ نفسي بالأزهر يوضح

الأرق مشكلة قبل النوم
الأرق مشكلة قبل النوم
عبد الرحمن محمد

كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، عن أن كثيرًا من الناس يعانون من ظاهرة التفكير الزائد قبل النوم، حتى أصبحت من أبرز المشكلات النفسية المنتشرة في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن ما يقف وراءها في الغالب هو سلوك ذهني غير منضبط، وليس مجرد اضطراب عابر.

وأوضح المهدي أن بعض الأشخاص، بمجرد أن يخلدوا إلى فراشهم، تبدأ عقولهم في استرجاع أحداث اليوم ومواقف الماضي وأفكار المستقبل، وكأن الليل موعد رسمي للمحاسبة الذاتية. وقال: "الإنسان يظن أن السكون الخارجي هو وقت مناسب للتفكير، لكنه في الحقيقة يرهق عقله ويمنعه من النوم، فيتحول وقت الراحة إلى ساحة من الصراع الذهني".

وأكد أستاذ الطب النفسي أن الخطوة الأولى للتعامل مع هذه المشكلة هي تغيير العلاقة بين غرفة النوم والعقل، بحيث تصبح الغرفة مخصصة للنوم فقط، لا للطعام أو مشاهدة التلفزيون أو قضاء الوقت الطويل في التفكير. 

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد الدماغ على الربط التلقائي بين المكان والنوم، مما يسهّل الاسترخاء.

وأضاف قائلًا: "حين تدخل غرفة نومك، تذكّر أن هذا هو المكان الذي يجب أن تهدأ فيه كل الأصوات والأفكار. لا تحمل معك هموم اليوم، ولا تفتح ملفات الماضي. اتركها وراء الباب، لأن النوم لا يتعايش مع القلق والتفكير المتواصل".

وأشار المهدي إلى أن بعض الحالات قد تتجاوز حدود العادة الذهنية لتصبح اضطرابًا نفسيًا حقيقيًا، وهو ما يُعرف بـ"الأوفرثينكينج" أو التفكير القهري الزائد، موضحًا أنه نوع من الوسواس القهري يجعل صاحبه أسيرًا لتدفق الأفكار دون توقف، حتى أثناء محاولته للنوم.

وبيّن أن هذا النوع من الاضطراب لا يمكن التعامل معه بالتجاهل أو الصبر فقط، بل يحتاج إلى تدخل طبي متخصص، مؤكدًا أن العلاج النفسي والسلوكي متاح وفعّال، ويساعد المريض على استعادة السيطرة على ذهنه ونومه، واسترجاع التوازن النفسي الذي فقده بسبب هذه الدوامة الفكرية المرهقة.

وفي ختام حديثه، وجّه الدكتور المهدي نصيحة عامة قائلاً:
"العقل مثل البحر، يحتاج إلى موانئ للراحة، فلا تتركه يبحر بلا توقف. اجعل النوم لحظة سلام، لا ساحة مراجعة، واستعن بالهدوء والتسبيح والقراءة الهادئة قبل النوم، فذلك يعيد الطمأنينة إلى نفسك ويمنحك راحة تستحقها".

التفكير الزائد الأرق الطب النفسي اضطرابات النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ماجد هلال

عمرو سلامة ينعى المصور ماجد هلال ويطالب بالتحقيق في واقعة وفاته الغامضة

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتلال

توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية ومقتل موظف بالبلدية

السودان

مجلس السلم والأمن الأفريقي يُدين تدخلات خارجية في السودان ويطالب بوقف فوري للتمويل والتسليح

السفير صالح موتلو شن

سفارة أنقرة بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني التركي الـ102 | صور

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد