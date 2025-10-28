قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة كبرى .. أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المحلي «مُفتعلة» | تفاصيل
قبل زيارة ترامب لـ «سول».. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه البحر
غدًا .. محمود ناجي حكماً لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز
البحث عن الكنز| حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر
لمن ضاق به الحال.. ردد دعاء النبي لفك الكرب وتفريج الهموم
ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته
إصدار عُملات تذكارية «ذهب وفضة» بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس وتعليم العلم يزيده ولا ينقصه

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار
افتتاح مؤتمر التميز والابتكار
إيمان طلعت

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية العلم في تقدم الأمم ونهضتها؛ ولذلك كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

وقال رئيس جامعة الأزهر، إن الإنسان يتعلم من خطئه أكثر مما يتعلم من صوابه، موضحًا أنه لكل شيء زكاة وزكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس، فهذا يزيد البركة ويطهر النفس؛ مصداقًا للحديث الشريف: «زكاة العلم تعليمه». 

ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أهمية ذلك في ميزان حسنات العباد يوم القيامة؛ مصداقًا لحديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وعد منها: «علم ينتفع به» فتعليم العلم إيًا كان نوعه علم شرعي علم طبي يزيده ولا ينقصه، وقال صلى الله عليه وسلم: «من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». 

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار في الرعاية الصحية بكلية الطب للبنات بالقاهرة

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العلمي الـ 25 لكلية طب البنات بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: "التميز والابتكار في الرعاية الصحية" برئاسة الدكتورة سبيلة جمعة موسى، عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المولى -عز وجل- قال في كتابه الكريم: ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه﴾ ولذلك الإمام علي -رضي الله عنه- كان يقول: «العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم يزكو مع الإنفاق والمال تنقصه النفقة».

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بمستوى التعليم والتدريب في قطاع كليات الطب بشهادة الأطباء الذين سعوا للتدريب في جامعات عديدة. 

واستعرض رئيس جامعة الأزهر النتاج الذي قامت عليه جامعة الأزهر فقال: بدأنا هذا العام الدراسي بكليات جديدة وبرامج علمية متميزة بلغت أكثر من 30 برنامجًا علميًّا لأول مرة في تاريخ جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أننا ماضون في مسيرة التطوير المستمر والنهوض الدائم حتى تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن كلية طب للبنات كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عام 2014 ، كما كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد في عام 2019 وأيضا في عام 2024م.

الدكتور سلامة جمعة داود الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر افتتاح مؤتمر التميز والابتكار في الرعاية الصحية بكلية الطب للبنات بالقاهرة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

ميليسا

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا

سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا

بالصور

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد