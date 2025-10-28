رئيس جامعة الأزهر: زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس وتعليم العلم يزيده ولا ينقصه

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية العلم في تقدم الأمم ونهضتها؛ ولذلك كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إن الإنسان يتعلم من خطئه أكثر مما يتعلم من صوابه، موضحًا أنه لكل شيء زكاة وزكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس، فهذا يزيد البركة ويطهر النفس؛ مصداقًا للحديث الشريف: «زكاة العلم تعليمه».

ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أهمية ذلك في ميزان حسنات العباد يوم القيامة؛ مصداقًا لحديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وعد منها: «علم ينتفع به» فتعليم العلم إيًا كان نوعه علم شرعي علم طبي يزيده ولا ينقصه، وقال صلى الله عليه وسلم: «من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة».

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار في الرعاية الصحية بكلية الطب للبنات بالقاهرة

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العلمي الـ 25 لكلية طب البنات بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: "التميز والابتكار في الرعاية الصحية" برئاسة الدكتورة سبيلة جمعة موسى، عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المولى -عز وجل- قال في كتابه الكريم: ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه﴾ ولذلك الإمام علي -رضي الله عنه- كان يقول: «العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم يزكو مع الإنفاق والمال تنقصه النفقة».

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بمستوى التعليم والتدريب في قطاع كليات الطب بشهادة الأطباء الذين سعوا للتدريب في جامعات عديدة.

واستعرض رئيس جامعة الأزهر النتاج الذي قامت عليه جامعة الأزهر فقال: بدأنا هذا العام الدراسي بكليات جديدة وبرامج علمية متميزة بلغت أكثر من 30 برنامجًا علميًّا لأول مرة في تاريخ جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أننا ماضون في مسيرة التطوير المستمر والنهوض الدائم حتى تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن كلية طب للبنات كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عام 2014 ، كما كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد في عام 2019 وأيضا في عام 2024م.