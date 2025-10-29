قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: السلام يبدأ من سلامة النفس والمجتمع والإنسانية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
إيمان طلعت

واصل ملتقى «الأزهر للقضايا المعاصرة» فعالياته الأسبوعية، امس، في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت عنوان: «نظرة الإسلام إلى السلام»، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر قيم الرحمة والتعايش الإنساني، ودحض المفاهيم المغلوطة التي تسيء إلى سماحة الإسلام وتُشوّه مقاصده.

وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر. 

وشارك في الملتقى كلٌّ من: الدكتور جميل تعيلب، وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

وأكّد الدكتور جميل تعيلب، وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، أن موضوع السلام يُعدّ من أهم القضايا التي ينبغي للأمة أن تستوعبها وتُجسّدها في واقعها، مشيرًا إلى أن أصل الكلمة في اللغة العربية يكشف عن معاني الرحمة والوئام والمحبة، فكل الكلمات المشتقة من الجذر (س ل م) تدور حول السكينة والطمأنينة والأمان، ومنها الإسلام والسلام والسلامة، وهو ما يبرز أن هذا الدين في جوهره دعوةٌ للسلام مع النفس ومع الآخر ومع الكون كله.

وبيَّن أنَّ السلام في الإسلام ليس مجرد شعار، بل هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾، وبحديث النبي ﷺ في رحلة الإسراء والمعراج حين قال: «التحيات لله والصلوات والطيبات»، فردّ الله تعالى عليه بقوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»، ثم قال الملائكة: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، موضحًا أن هذا الحوار السماوي الشريف يُجسّد أن السلام صلةٌ بين الأرض والسماء، وبين العبد وربّه، وأنه دعاء مستجاب ورحمةٌ دائمة تفيض على المؤمنين في حياتهم وبعد مماتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور حبيب الله حسن أحمد، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، أن كلمة «السلام» من أكثر الكلمات تداولًا على الألسنة في العصر الحديث، حتى أصبحت شعارًا تتبناه المحافل الدولية والإقليمية، وتردده وسائل الإعلام في كل مكان، غير أن واقع البشرية يشهد تناقضًا صارخًا بين القول والعمل، وكأن الناس قد وقعوا فيما حذّر الله منه في قوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾، مشيرًا إلى أن أكثر من يرفعون شعارات السلام هم في الواقع أكثر من ينتهك حرماته ويعتدون على الإنسانية في أبشع صورها.

وبيَّن أنَّ السلام في الإسلام لا يقتصر على الخطب والشعارات، بل هو منهج حياةٍ شامل، يبدأ من سلام النفس مع ذاتها، ويمتد إلى سلام المجتمع في علاقاته، ثم إلى سلام الأمم في تعاملها، مؤكدًا أن السلام الحقيقي هو الذي يصدر عن الإيمان بالله واحترام كرامة الإنسان، وأن الإسلام حين جعل «السلام» تحيةً للمؤمنين إنما أراد غرس هذا المعنى في السلوك قبل اللسان، ليكون المسلم داعيًا للسلام بفعله لا بمجرد قوله، فسلام الفرد هو أساس سلام الإنسانية جمعاء.

نظرة الإسلام إلى السلام جهود الأزهر الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

سفير تركيا لدى مصر: المتحف المصري الكبير تجسيد حي لعظمة التاريخ المصري

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي

قافلة زاد العزة

الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 61 حاملة 9200 طن مساعدات غذائية ومياه للشرب إلى غزة

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد