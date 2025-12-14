منفذ ثالث للهجوم..الشرطة الإسترالية: إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي

عرضت فضائية " إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث عقدت الشرطة الأسترالية مؤتمرا صحفيا لتوضيح الأمور، عقب عملية إطلاق النار في سيدني.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصا وأكثر من 20 مصابا، إثر إطلاق النار في بوندي، مشددا على أن الشرطة استجابت بسرعة فور حدوث الهجوم والتحقيقات جارية لمعرفة ما حدث.

وأفادت الشرطة الأسترالية بأن حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي، متابعا: سنعمل بكل قوة لمعرفة الجاني ولن نتسامح مع الأمر.



واسترسلت: نحقق حاليا في احتمال وجود منفذ ثالث للهجوم، وإدارة مكافحة الإرهاب وستقود التحقيق في الهجوم بالتعاون مع إدارة الجرائم.