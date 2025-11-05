قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا
الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو
إطلاق باقات مشتركة.. لقاء «مصري - قطري» في بورصة لندن يفتح آفاقًا جديدة للسياحة |تفاصيل
بسمة وهبة: من فضلكم اوعوا تمشوا ورا الخلايا اللي بتتربص لمصر
خصومات تصل لـ 70%.. موعد بدء تخفيضات الجمعة البيضاء 2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عمرو الورداني: البناء الإلهي للإنسان يقوم على 3 مقاصد

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
أحمد سعيد

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن البداية الحقيقية لفهم الإنسان ودوره في الحياة تنطلق من قول الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، وقوله سبحانه: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، وقوله جل شأنه: {ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها}، موضحًا أن هذه الآيات الثلاث ترسم المقاصد الكبرى لوجود الإنسان وهي: العبادة، والعمران، والتزكية.

المقاصد الثلاثة للمنهج الإلهي لبناء الإنسان

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة، وطلب منه عمران الأرض، وأمره بتزكية النفس حتى يحقق الفلاح، مشيرًا إلى أن هذه المقاصد الثلاثة تمثل المنهج الإلهي لبناء الإنسان في أبعاده المتكاملة: الروحية، والعقلية، والنفسية.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني أن في قوله تعالى {استعمركم فيها} دلالة لغوية دقيقة، إذ إن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أي أن الله طلب من الإنسان عمارة الأرض، وهو ما يجعل العمل والإصلاح جزءًا أصيلًا من العبادة لا منفصلًا عنها.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن حديث جبريل عليه السلام، الذي يُعدّ "أمّ السنة"، يكشف العمق التربوي لهذه المقاصد، موضحًا أن ختام الحديث حين قال النبي ﷺ: “هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم”، يدل على أن الدين ليس مجرد أركان للعبادة، بل منهج لبناء الإنسان في مستوياته الثلاثة.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإيمان يربّي الفكر والعقل على الفهم والمعرفة والتحقق، وهنا يظهر مقصد العبادة، بينما الإسلام يربّي حركة الجوارح على الانضباط والطاعة، وهنا يتجلى مقصد العمران، أما الإحسان فيربّي الوجدان على الجمال واللطف والمحبة، وهنا يتحقق مقصد التزكية.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تداخل هذه الأبعاد الثلاثة – العبادة والعمران والتزكية – يصنع ما يُسميه "البناء الإلهي للإنسان الحضاري"، وهو النموذج الذي يحقق مراد الله من الإنسان: أن يكون عابدًا في روحه، عاملًا في أرضه، راقيًا في وجدانه، فيسهم في إعمار الأرض بروح العبادة وجمال التزكية.

الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء المقاصد الثلاثة للمنهج الإلهي لبناء الإنسان الورداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

ترشيحاتنا

قرعة الحج في المنوفية

بالأسماء.. 1526 فائزًا في قرعة الحج بالمنوفية

طلاب المدرسة

رئيسة مدينة بيلا تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة المعداوي الابتدائية

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب

بالصور

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد