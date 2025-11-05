هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن أحمد الطيبي، عضو عربي في الكنيست، رد أثناء مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قائلاً إنه حال إقرار قانون الإعدام، بن جفير هو أول من سيتم إعدامه لأنه يدعم الإرهاب ومنظمات الجريمة، وإرهابي مدان في الكنيست.

الأشخاص المصنّفة إرهابية

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس": "بن جفير هو من الأشخاص المصنّفة إرهابية على مستوى العالم، ولا يختلف أحد على إجرام هذا الرجل، وله دور في التدمير بقطاع غزة، وارتكب حماقة أنه سلّح المستوطنين، وأي اهتزاز في الداخل الإسرائيلي بين الأعراق غير المتجانسة قد يؤدي لحرب أهلية، وبن جفير السبب في ذلك لأنه سلّح المستوطنين".

