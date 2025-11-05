نتنياهو يرفض المقترحات: أمام مقاتلي حماس خياران فقط.. الاستسلام أو الموت تحت الأرض

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مقاتلي حركة حماس المتحصنين في الأنفاق أمامهم خياران لا ثالث لهما: "الاستسلام أو الموت تحت الأرض"، وذلك وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية 14.

ويأتي تصريح نتنياهو بعد سلسلة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن نقاشات داخلية حول مقترحات تتعلق بخروج مقاتلي حماس من مناطق القتال في قطاع غزة.

فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس الثلاثاء بأن الحكومة تدرس السماح بخروج نحو 200 مسلح من مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة، مقابل إعادة جثث الأسرى المحتجزين لدى الحركة.

من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبدى استعدادًا للسماح بخروج مجموعة من المسلحين من مدينة رفح جنوبي القطاع، مقابل استعادة جثة الجندي هدار غولدين المحتجزة منذ عام 2014.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 عن مصادر عسكرية أن إسرائيل قد توافق على منح ممر آمن لمقاتلي حماس في حال تخليهم عن أسلحتهم، لكنها شددت على أن الجيش لن يسمح بعبورهم إلى مناطق تخضع لسيطرة الحركة إلا بعد تسليم المزيد من جثث القتلى المحتجزين.

وأوضحت القناة أن هذا الطرح أثار خلافًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، ما دفع مكتب نتنياهو إلى إعلان رفض المقترح والإبقاء على المسلحين داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأضافت القناة أن واشنطن تمارس ضغوطًا على تل أبيب للسماح بمرور آمن لعناصر حماس، ضمن الجهود الرامية للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، في تطور قد يشكل منعطفًا جديدًا في مسار المفاوضات بين الجانبين.