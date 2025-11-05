قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يرفض المقترحات: أمام مقاتلي حماس خياران فقط.. الاستسلام أو الموت تحت الأرض

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مقاتلي حركة حماس المتحصنين في الأنفاق أمامهم خياران لا ثالث لهما: "الاستسلام أو الموت تحت الأرض"، وذلك وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية 14.

ويأتي تصريح نتنياهو بعد سلسلة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن نقاشات داخلية حول مقترحات تتعلق بخروج مقاتلي حماس من مناطق القتال في قطاع غزة.

فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس الثلاثاء بأن الحكومة تدرس السماح بخروج نحو 200 مسلح من مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة، مقابل إعادة جثث الأسرى المحتجزين لدى الحركة.

من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبدى استعدادًا للسماح بخروج مجموعة من المسلحين من مدينة رفح جنوبي القطاع، مقابل استعادة جثة الجندي هدار غولدين المحتجزة منذ عام 2014.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 عن مصادر عسكرية أن إسرائيل قد توافق على منح ممر آمن لمقاتلي حماس في حال تخليهم عن أسلحتهم، لكنها شددت على أن الجيش لن يسمح بعبورهم إلى مناطق تخضع لسيطرة الحركة إلا بعد تسليم المزيد من جثث القتلى المحتجزين.

وأوضحت القناة أن هذا الطرح أثار خلافًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، ما دفع مكتب نتنياهو إلى إعلان رفض المقترح والإبقاء على المسلحين داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأضافت القناة أن واشنطن تمارس ضغوطًا على تل أبيب للسماح بمرور آمن لعناصر حماس، ضمن الجهود الرامية للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، في تطور قد يشكل منعطفًا جديدًا في مسار المفاوضات بين الجانبين.

بنيامين نتنياهو حركة حماس مقاتلي حركة حماس الأنفاق خروج مقاتلي حماس من مناطق القتال قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

بطولة العالم للرماية

غداً انطلاق بطولة العالم للرماية مسدس وبندقية بمشاركة 72 دولة بالقاهرة

الأهلي والزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الـ13

منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا

بالصور

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد