إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينياً ضمن صفقة التبادل في غزة

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثامين 15 فلسطينياً ضمن صفقة التبادل الجارية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الجثامين وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.

استمرار التبادل غير المباشر

وتأتي هذه الدفعة الجديدة بعد أن سلمت كتائب القسام الليلة الماضية جثة جندي إسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في خطوة وصفت بأنها استمرار لمسار التبادل غير المباشر بين الجانبين.

وتعد هذه الدفعة السابعة من الجثامين التي تفرج عنها إسرائيل منذ بدء العملية، ليرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء الذين سلمتهم إلى 285 جثماناً، في وقتٍ تتواصل فيه الضغوط الأممية والدولية للابقاء علي اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة أوسع تشمل الأسرى الأحياء والمفقودين، وسط تصاعد الغارات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع.