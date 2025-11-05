استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش يعمل في قطاع غزة على تدمير الأنفاق والقضاء على عناصر حركة حماس في "المنطقة الصفراء"، مؤكداً أن هدف تل أبيب يتمثل في استعادة جثث جميع الأسرى ونزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح.

وزعم كاتس، في تصريحاته، أن العمليات العسكرية مستمرة للضغط على الحركة وإضعاف قدراتها القتالية، مشدداً على أن استعادة رفات الأسرى وتسليمها إلى عائلاتهم يمثلان أولوية بالنسبة للقيادة الإسرائيلية.

انتهاكات اتفاق إطلاق النار

وتستمر في غزة تبعات الحرب على الأرض رغم توقيع اتفاق شرم الشيخ، حيث وثقت تقارير محلية ودولية خروقات إسرائيلية متكررة لنقاط التهدئة تضمنت استهدافات جوية ومدفعية أوقعت شهداء وجرحى في مدن مثل غزة ورفح وشجاعية، كما سجلت حالات قتل مدنيين عند ما يعرف بـ«الخط الأصفر» الذي يفترض أن يحدد خطوط الانسحاب الإسرائيلي.

وعلى صعيد المساعدات والالتزامات، أشارت تقارير إلى أن تدفق قوافل الإغاثة لم يرق إلى مستوى الوعود المنصوص عليها في اتفاق شرم الشيخ، إذ تم السماح بدخول أعداد يومية من الشاحنات أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه.