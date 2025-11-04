بعد فضيحة تعذيب الأسرى .. تعيينات جديدة تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي

في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعيين المستشار القانوني السابق لوزارة الدفاع إيتاي أوفير رئيساً لجهاز الادعاء العسكري في الجيش الإسرائيلي، خلفاً لـ يفعات تومر-يروشالمي التي استقالت بعد تورطها في تسريب غير قانوني لفيديو يوثق اعتداءات على أسرى فلسطينيين في سجن سدي تيمان.

ويأتي التعيين في وقتٍ تواجه فيه المؤسسة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي عاصفة من الجدل القانوني بعد اتهامات طالت عدداً من كبار الضباط والمستشارين، بينهم المدعي العسكري السابق متان سولوموش، بالتورط في التستر أو سوء التعامل مع قضية التسريب.

ورغم أن أوفير يعتبر من المقربين من كاتس ويتمتع بخبرة واسعة في الشئون الدفاعية، إلا أن تعيينه أثار تساؤلات حادة داخل الأوساط القانونية، نظراً لعدم امتلاكه خبرة في القضايا الجنائية، وهو ما يجعله في مواجهة مباشرة مع ملفات حساسة، أبرزها التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية.