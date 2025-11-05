قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صحة غزة تعلن إرتفاع شهداء القطاع لـ 68875 فلسطيني

شهداء غزة
شهداء غزة
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 68875 شهيدا بعد وصول جثامين 3 أشخاص إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي تصريحات سابقة ؛ قال  مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش أن جيش الاحتلال ترك دمى وألعابا مفخخة في مناطق مختلفة من القطاع، بهدف الإيقاع بالأطفال الفلسطينيين.

وقال البرش في تصريحات له : الاحتلال استخدم أساليب "شيطانية" عبر ألعاب على شكل دمى ودببة وعصافير صغيرة، تغري الأطفال بالاقتراب منها قبل أن تنفجر بهم.

وأضاف البرش: المستشفيات تستقبل يوميا أطفالا مصابين بإصابات مروعة — أجساد ممزقة، أطراف مبتورة، ووجوه فقدت ملامحها — نتيجة فضول الطفولة تجاه تلك الألعاب المفخخة

وختم البرش: بقايا الصواريخ والقذائف غير المنفجرة ما زالت متناثرة بين الأنقاض وكأنها تواصل القتل بعد رحيل الجنود.

