رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول بحرى تيودورو إيستيبان لوبيز كالديرون رئيس أركان الدفاع الأسباني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى فى العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بعمق الروابط التى تجمع بين القوات المسلحة المصرية والأسبانية ، مشيداً بكافة الجهود المبذولة التى تسهم فى زيادة آفاق التعاون العسكرى بين البلدين.

من جانبه أعرب رئيس أركان الدفاع الأسبانى عن عمق العلاقات التى تجمع بين مصر وأسبانيا مشيداً بسعى مصر الدائم لإرساء دعائم الأمن والإستقرار فى المنطقة ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأسبانية.