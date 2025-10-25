أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف

قدم الدحيح أحمد الغندور، فقرة علمية عن كيفية نجاح القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر على تحطيم خط بارليف .

وأكد أحمد الغندور في احتفاليةمصر وطن السلام بحضور الرئيس السيسي،:" القنابل والذخائر كانت هتاخد وقت طويل في تحطيم خط بارليف وكان هيمتص 90 % من القنابل ولن ينهار ".

وتابع أحمد الغندور :" في 6 أكتوبر 1973 جنودنا عملوا من 60 إلى 80 فتحة في خط بارليف عن طريق مضخات المياه ".

وأكمل احمد الغندور:" المضخات كانت قادرة عن طخ طن من المياه في دقيقة واحدة مما أسهم في تحطيم واختراق خط بارليف".



يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة.

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.