بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام

تُقام اليوم الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»، حاملةً رسالة من أرض الكنانة إلى العالم أجمع تؤكد دور مصر الريادي في ترسيخ قيم السلام، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي حظيت بتقدير دولي واسع في دعم مسارات السلام في فلسطين وسائر أنحاء العالم.

ويُحيي الحفل نخبة من أبرز نجوم الفن المصري والعربي، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، بمشاركة كوكبة تضم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح، من إخراج ميدو شعبان.

دعم السلام والاستقرار

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.