رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية

عاد إلى مصر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للإجتماع الحادى عشر للجنة التعاون العسكرى المصرى السعودى

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق حول تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.

وأثنى الفريق أحمد خليفة على مستوى التعاون والتنسيق المتكامل للجنة العسكرية المشتركة، مشيرا إلى عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين ، وما تتسم به العلاقات العسكرية من توافق للرؤى لدعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

من جانبه أكد الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى حرص المملكة العربية السعودية على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر بما يعزز قدرات القوات المسلحة لكلا البلدين فى ظل التحديات الأقليمية والدولية الراهنة.

وفى ختام الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكرى المصرى السعودى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.