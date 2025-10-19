العقيد حاتم صابر: ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعادل نصر أكتوبر

أكد الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، العقيد حاتم صابر، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت دقيقة ومباشرة وأصابت الهدف، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن عشر سنوات من الكفاح ضد الإرهاب العابر للحدود، وعن مؤامرات استهدفت إغراق الدولة المصرية في الفوضى والتأثير على اقتصادها.

وأوضح العقيد حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع على فضائية DMC، أن الحرب ضد الإرهاب كلفت الدولة أكثر من 100 مليار جنيه، وهي أموال كان يمكن توجيهها للتنمية، لكن مصر كانت تخوض حرب وجود حقيقية. وأشار إلى أن الإحصاءات تؤكد أن عام 2013 شهد 306 عملية إرهابية، قبل أن تصل إلى صفر عملية بعد عشر سنوات، معتبرًا أن هذا إنجاز يعادل نصر أكتوبر 1973.

وأضاف الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعد معجزة مقارنة بدول كبرى خاضت حروبًا مماثلة دون نجاح، مؤكدًا أن التوفيق الإلهي والعقيدة القتالية للجيش المصري كانا السبب الرئيس في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار العقيد حاتم صابر، إلى أن الرئيس تحدث أيضًا عن تضحيات الجيش من شهداء ومصابين، مؤكدًا أن تلك التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الوطن ولن تُنسى، كما تطرق الرئيس إلى الحرب في غزة، موضحًا أن هناك محاولات لجر مصر إلى الفوضى أو الزج بها في الصراع، مؤكدًا أن الرئيس واجه ذلك بحكمة ووعي كبيرين.

وشدد الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، العقيد حاتم صابر، على أن ما أشار إليه الرئيس بشأن "حرب الوعي" يعكس طبيعة الصراعات الحديثة، حيث أصبحت حرب المعلومات والتأثير على الرأي العام أخطر من الحروب التقليدية، كما تناول حديث الرئيس حول الاقتصاد المصري واستضافة الأشقاء العرب على أرض مصر، مؤكدًا أن مصر تعامل جميع المقيمين على أرضها بعدالة واحترام، وهو ما يجسد كرم المصريين وتوجه القيادة السياسية نحو وحدة الصف العربي