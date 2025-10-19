قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
13800 جنيه أعلى درجة .. جدول مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين وموعد صرفها
متوسط سعر الدولار في مصر
مهندسون ومقاولون مصريون: جاهزون بخطط مدروسة لإعادة إعمار غزة
حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”
الرئيس السيسي: نطلع لاستضافة مؤتمر إعمار غزة.. والنرويج تؤكد تقديم الدعم
حزب مصر المستقبل: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تُجسد الصدق والشفافية والواقعية
طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل
لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
العقيد حاتم صابر: ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعادل نصر أكتوبر

حرب اكتوبر
حرب اكتوبر

أكد الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، العقيد حاتم صابر، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت دقيقة ومباشرة وأصابت الهدف، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن عشر سنوات من الكفاح ضد الإرهاب العابر للحدود، وعن مؤامرات استهدفت إغراق الدولة المصرية في الفوضى والتأثير على اقتصادها.

وأوضح العقيد حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع على فضائية DMC، أن الحرب ضد الإرهاب كلفت الدولة أكثر من 100 مليار جنيه، وهي أموال كان يمكن توجيهها للتنمية، لكن مصر كانت تخوض حرب وجود حقيقية. وأشار إلى أن الإحصاءات تؤكد أن عام 2013 شهد 306 عملية إرهابية، قبل أن تصل إلى صفر عملية بعد عشر سنوات، معتبرًا أن هذا إنجاز يعادل نصر أكتوبر 1973.

وأضاف الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن ما حققه الجيش المصري في القضاء على الإرهاب يُعد معجزة مقارنة بدول كبرى خاضت حروبًا مماثلة دون نجاح، مؤكدًا أن التوفيق الإلهي والعقيدة القتالية للجيش المصري كانا السبب الرئيس في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار العقيد حاتم صابر، إلى أن الرئيس تحدث أيضًا عن تضحيات الجيش من شهداء ومصابين، مؤكدًا أن تلك التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الوطن ولن تُنسى، كما تطرق الرئيس إلى الحرب في غزة، موضحًا أن هناك محاولات لجر مصر إلى الفوضى أو الزج بها في الصراع، مؤكدًا أن الرئيس واجه ذلك بحكمة ووعي كبيرين.

وشدد الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، العقيد حاتم صابر، على أن ما أشار إليه الرئيس بشأن "حرب الوعي" يعكس طبيعة الصراعات الحديثة، حيث أصبحت حرب المعلومات والتأثير على الرأي العام أخطر من الحروب التقليدية، كما تناول حديث الرئيس حول الاقتصاد المصري واستضافة الأشقاء العرب على أرض مصر، مؤكدًا أن مصر تعامل جميع المقيمين على أرضها بعدالة واحترام، وهو ما يجسد كرم المصريين وتوجه القيادة السياسية نحو وحدة الصف العربي

حاتم صبري الجيش الإرهاب

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

مفيدة شيحة ومنة شلبي

مفيدة شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى منة شلبي بعد تكريمها بالجونة

فيفيان الفقي

موعد ومكان عزاء الإعلامية فيفيان الفقي

هيفاء وهبي

ترويجًا لأغنيتها.. هيفاء وهبي تطرح سؤالاً للجماهير

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

