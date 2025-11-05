قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

تحصين الماشيه
تحصين الماشيه
شيماء مجدي

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا، حول جهود الحملة القومية لتحصين الماشية بالمحافظات، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تجاوز إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 1.2 مليون رأس ماشية، بمختلف المحافظات، بواقع 2.4 مليون جرعة تحصين.

وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على وزير الزراعة، إلى أن جهود الوزارة استطاعت السيطرة على العترة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية "SAT 1"، من خلال عدد من الإجراءات الاستباقية الهامة، مؤكدا استمرار الحملة القومية الموسعة للتحصين في جميع محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي.

أوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة،  فور تسجيل العترة الجديدة في يوليو الماضي، حيث تمكّن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية من عزل العترة والنجاح في إنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محليًا، مشيرا الى التزام مصر بالشفافية الدولية، حيث جرى الإعلان رسميًا عن عزل العترة وإنتاج اللقاح لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وشملت الإجراءات أيضا التي اتخذتها  الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملة قومية للتحصين شملت تنفيذ تحصين حلقي طارئ حول البؤرة المكتشفة وتفعيل إجراءات الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أعمال الترصد الوبائي والتوعية المجتمعية، حيث تم خلال الحملة الطارئة تحصين نحو 4 ملايين رأس من الماشية، ذلك فضلا عن الحملات الدورية التي يتم تنفيذها على مدار العام ثلاثة مرات، لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

ومن جانبه أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه وفقا لحملات التقصي الوبائي، بالمزارع والاسواق، كذلك التقارير الميدانية، قد كشفت عن استقرار الوضع الوبائي في مختلف المحافظات، ولم يتم رصد أي حالات مرضية جديدة أو بلاغات عن إصابات بالحمى القلاعية في المشروعات الحكومية أو الخاصة، نتيجة الاستجابة الفورية للتحصين.

وأكدت الهيئة أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة التامة بفضل كفاءة اللقاح المحلي، كما طمأنت المواطنين بأن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تمامًا، شريطة أن تكون قادمة من مصادر موثوقة ومذبوحة داخل المجازر الرسمية التي تخضع للكشف البيطري الكامل.
ودعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع المربين إلى التعاون مع اللجان الثابتة والمتحركة وتقديم حيواناتهم للتحصين، أو التواصل عبر الخط الساخن للخدمات البيطرية على الرقم (19561) لاية استفسارات أو بلاغات أو مساعدة ودعم.

الماشية SAT 1 لقاح العترة لقاح العترة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. بوابة الحضارة المصرية إلى العالم الحديث

محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

صورة ارشيفية

لعنة الفراعنة بين الأسطورة والعلم .. حكاية بدأت من جدار مقبرة توت عنخ آمون

بالصور

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد