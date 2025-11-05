متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا، حول جهود الحملة القومية لتحصين الماشية بالمحافظات، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تجاوز إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 1.2 مليون رأس ماشية، بمختلف المحافظات، بواقع 2.4 مليون جرعة تحصين.

وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على وزير الزراعة، إلى أن جهود الوزارة استطاعت السيطرة على العترة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية "SAT 1"، من خلال عدد من الإجراءات الاستباقية الهامة، مؤكدا استمرار الحملة القومية الموسعة للتحصين في جميع محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي.

أوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، فور تسجيل العترة الجديدة في يوليو الماضي، حيث تمكّن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية من عزل العترة والنجاح في إنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محليًا، مشيرا الى التزام مصر بالشفافية الدولية، حيث جرى الإعلان رسميًا عن عزل العترة وإنتاج اللقاح لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وشملت الإجراءات أيضا التي اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملة قومية للتحصين شملت تنفيذ تحصين حلقي طارئ حول البؤرة المكتشفة وتفعيل إجراءات الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أعمال الترصد الوبائي والتوعية المجتمعية، حيث تم خلال الحملة الطارئة تحصين نحو 4 ملايين رأس من الماشية، ذلك فضلا عن الحملات الدورية التي يتم تنفيذها على مدار العام ثلاثة مرات، لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

ومن جانبه أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه وفقا لحملات التقصي الوبائي، بالمزارع والاسواق، كذلك التقارير الميدانية، قد كشفت عن استقرار الوضع الوبائي في مختلف المحافظات، ولم يتم رصد أي حالات مرضية جديدة أو بلاغات عن إصابات بالحمى القلاعية في المشروعات الحكومية أو الخاصة، نتيجة الاستجابة الفورية للتحصين.

وأكدت الهيئة أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة التامة بفضل كفاءة اللقاح المحلي، كما طمأنت المواطنين بأن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تمامًا، شريطة أن تكون قادمة من مصادر موثوقة ومذبوحة داخل المجازر الرسمية التي تخضع للكشف البيطري الكامل.

ودعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع المربين إلى التعاون مع اللجان الثابتة والمتحركة وتقديم حيواناتهم للتحصين، أو التواصل عبر الخط الساخن للخدمات البيطرية على الرقم (19561) لاية استفسارات أو بلاغات أو مساعدة ودعم.