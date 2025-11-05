طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

قرص الجبن بالزيتون الصحى بالشوفان الصحية لاطفالك فى المدارس تغنيك عن وضع المقليات فى اللانش بوكس..

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون..

المكونات :

• كوب شوفان مطحون (أو دقيق قمح كامل).

• ½ كوب لبن رايب أو زبادي لايت.

• بيضة واحدة.

• ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

• ½ كوب جبنة فيتا لايت مفتتة.

• ¼ كوب زيتون أسود مقطع حلقات.

• رشة زعتر + رشة فلفل أسود + رشة ملح بسيطة جدًا.

• معلقة صغيرة زيت زيتون (اختياري للوش).

الطريقة لعمل قرص الجبن بالزيتون:

1. في بولة، نخلط الشوفان المطحون مع البيكنج بودر والتوابل.

2. نضيف الزبادي والبيضة ونقلب لحد ما تبقى عجينة طرية متماسكة.

3. نضيف الجبنة الفيتا والزيتون ونقلب بخفة.

4. نشكل العجينة أقراص صغيرة ونرصها في صينية عليها ورق خبز.

5. ندهن وشها بنقطة زيت زيتون.

6. نخبزها في فرن سخن على 180 درجة حوالي 20 دقيقة لحد ما وشها يتحمر ويبقى دهبي.