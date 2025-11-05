قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
بالصور

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
رنا عصمت

قرص الجبن بالزيتون الصحى بالشوفان الصحية لاطفالك فى المدارس تغنيك عن وضع المقليات فى اللانش بوكس..

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،  طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

 

 

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون..

 المكونات :

• كوب شوفان مطحون (أو دقيق قمح كامل).

• ½ كوب لبن رايب أو زبادي لايت.

• بيضة واحدة.

• ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

• ½ كوب جبنة فيتا لايت مفتتة.

• ¼ كوب زيتون أسود مقطع حلقات.

• رشة زعتر + رشة فلفل أسود + رشة ملح بسيطة جدًا.

• معلقة صغيرة زيت زيتون (اختياري للوش).

 الطريقة لعمل قرص الجبن بالزيتون:

1. في بولة، نخلط الشوفان المطحون مع البيكنج بودر والتوابل.

2. نضيف الزبادي والبيضة ونقلب لحد ما تبقى عجينة طرية متماسكة.

3. نضيف الجبنة الفيتا والزيتون ونقلب بخفة.

4. نشكل العجينة أقراص صغيرة ونرصها في صينية عليها ورق خبز.

5. ندهن وشها بنقطة زيت زيتون.

6. نخبزها في فرن سخن على 180 درجة حوالي 20 دقيقة لحد ما وشها يتحمر ويبقى دهبي.

قرص الجبن بالزيتون طريقة عمل قرص الجين بالشوفان قرص الجبن

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

عوض تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة: الدولة تسدد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة

إعمار غزة

رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد: مصر مهدت لإعمار غزة بالاستقرار.. وشركاتها جاهزة للانطلاق

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

وزير الخارجية: نشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد