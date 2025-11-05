أحمد حاتم يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد قصر الباشا

احتفل الفنان أحمد حاتم المقام حالياً في أحدي سنيمات أكتوبر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "قصر الباشا"، وذلك بإحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وسط حضور أبطال العمل وعدد من نجوم الفن والإعلام.

وشهد العرض أجواء احتفالية مميزة، حيث حرص الجمهور وعدد من زملاء أحمد حاتم على تهنئته بالعمل الجديد الذي يُعد من أبرز الأفلام المنتظرة في موسم خريف 2025.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسى، أحمد فهيم، ومحمد القس، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإ