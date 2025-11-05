قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"المحامين" تعلن جدول انتخابات النقابات الفرعية

نقابة المحامين
نقابة المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى قرار مجلس النقابة العامة الصادر في 5 نوفمبر 2025 بشأن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية، وكذلك القرار الصادر من نقيب المحامين بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وتقرر إجراء انتخابات النقابات الفرعية «نقيبًا وأعضاءً» ضمن المرحلة الاولى، وتشمل النقابات التالية: «الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ شمال أسيوط  ــ جنوب أسيوط ـ المنيا ـ  بنى سويف ـ الفيوم ـ الوادى الجديد ـ البحر الأحمر ـ  شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ الاسماعيلية  ـ بورسعيد ـ دمياط  ـ المنوفية ـ كفر الشيخ ـ شمال القليوبية - جنوب القليوبية».

وتقرر إجراء انتخابات النقابات الفرعية «نقيبًا وأعضاءً» ضمن المرحلة الثانية، وتشمل النقابات التالية: «شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، جنوب الجيزة، شمال الجيزة، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح، شرق طنطا، غرب طنطا، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، السويس، وأسوان».

النقابة العامة للمحامين المحاماة مجلس النقابة العامة

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: البناء الإلهي للإنسان يقوم على 3 مقاصد

عمرو الورداني

عمرو الورداني: الإتقان روح الفعل وعبادة تصنع حضارة | فيديو

دعاء قبل النوم

دعاء قبل النوم.. كلمات من السنة النبوية تحفظك حتى الصباح

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

