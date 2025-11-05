«لولا جفان» تشعل «القاهرة اليوم» بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتختتم فقرتها بمكرونة بالبشاميل | شاهد

كشفت النجمة اللبنانية لولا جفان العديد من كواليس وأسرار أعمالها الفنية وحفلاتها بمصر وذلك خلال لقائها ببرنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الفنان إدوارد والاعلامية نانسي مجدي.



كما أشعلت لولا وفرقتها الموسيقية أجواء استديو القاهرة اليوم بعدد من أغانيها الرومانسية المميزة منها "ما فيش كده"، بالإضافة إلى "ما بلاش اللون ده معانا" لعدوية و"شيكولاته" لفاطمة عيد .

كما حرصت على تقديم الدويتو الشهير لها "عاجبني" بمشاركة إدوارد وهي اغنية من انتاج مدير أعمالهما ياسر الحريري وسط المزيد من أجواء البهجة.

حضرت لولا جفان بصحبة المنتج ياسر الحريري وفى ختام الحلقة تناولت مع ادوارد ونانسي مكرونة بالبشامل أعدتها الشيف نوران غنيم التي كشفت عن تفاصيل بعض فروقات الاطعمه المتشابه بين مصر ولبنان منها الملوخية وغيرها.

برنامج "القاهرة اليوم" يقدمه الفنان ادوارد والاعلامية نانسي مجدي وإعداد شاهندة عز العرب ومصطفى عزت، وإخراج عبدالرحمن زهران .

أغنية "عاجبني" لـ ادوارد ولولا جفان من كلمات محمد البوغا، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر هاني محروس.

وتم تصويرها على شاطئ العلمين الجديدة خلال موسم صيف 2025 مع المخرج محمد القاضي، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومن إنتاج ياسر الحريري.