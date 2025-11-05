إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق، وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه خلال مناقشة خاصة دعا إليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تم طرح تحذيرات خطيرة تفيد بأن حزب الله يواصل تعزيز تسليحه وإعادة بناء بنيته التحتية في جنوب لبنان، بما في ذلك تهريب صواريخ قصيرة المدى من سوريا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر،ط أن الحزب يقوم بإعادة تأهيل المباني في المنطقة الجنوبية، ويزود القرى بعناصر محلية، وسط سلسلة من المناقشات الأمنية حول التوترات على الحدود الشمالية.