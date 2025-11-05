انفجار ضخم جنوب غزة ناتج عن نسف مربعات سكنية برفح

أفادت شبكة يافا الإخبارية بوجود انفجار ضخم جنوب قطاع غزة ناتج عن نسف مربعات سكنية بمدينة رفح، وذلك خلال نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، كشف بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني عن تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية 9250 أسيرًا، مشيرة إلى أن هذا الرقم الإجمالي لا يشمل المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.

وتشير التفاصيل إلى وجود 49 أسيرة فلسطينية بين جدران السجون، منهن أسيرة واحدة قادمة من قطاع غزة، كما يبلغ عدد الأطفال المحتجزين 350 طفلا موزعين بين سجني عوفر ومجدو.

في الإطار ذاته، تستمر السلطات الإسرائيلية في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري حيث يقبع 3368 معتقلا دون تهم محددة أو محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

