بوتين يوقع مرسوما بشأن منح الجنسية للأجانب

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراء مؤقت لمنح الجنسية الروسية وإصدار تصاريح إقامة لفئات معينة من الأجانب وعديمي الجنسية، بحسب قناة روسيا اليوم.

ونشرت الوثيقة ذات الصلة على الموقع الرسمي لنشر اللوائح القانونية.

وجاء في الوثيقة: "وفقا للفقرة 2 من المادة 3 من القانون الروسي الصادر في 25 يوليو 2002 رقم 115- القانون الاتحادي، بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا، والفقرة 4 من الجزء 1 من المادة 28 من القانون الصادر في 28 أبريل 2023 رقم 138- القانون الاتحادي بشأن الجنسية الروسية، أصدر مرسوما:

* الموافقة على المرفق: أ) اللائحة بشأن الإجراء المؤقت لقبول فئات معينة من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في الجنسية الروسية.

ب) اللائحة بشأن الإجراء المؤقت لإصدار تصاريح الإقامة في روسيا لفئات معينة من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية".

