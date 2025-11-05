رئيس أركان جيش الاحتلال: الطائرات المسيرة تهديد أمني متصاعد

عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، اجتماعًا أمنيًا خاصًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة تصاعد تهديد الطائرات المسيرة على الحدود الغربية.

الاجتماع شارك به عدد من كبار قادة الجيش، بينهم رئيس هيئة العمليات، ونائب رئيس الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب ممثلين عن جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الاحتلال.

وأوضح بيان صادر عن جيش الاحتلال، أن الاجتماع يأتي في إطار عملية تقييم مشتركة بين الأجهزة الأمنية، تهدف إلى صياغة رؤية موحدة لمواجهة التهديد المتزايد للمسيرات، والذي تصفه إسرائيل بأنه من أبرز التحديات الأمنية المستجدة على حدودها.

وفي ختام الاجتماع، أكد زامير أن خطر الطائرات المسيرة لم يعد يقتصر على الجوانب الجنائية، بل يمثل تهديدًا أمنيًا ذا طابع "إرهابي" محتمل، مشددًا على التزام الجيش والمؤسسة الأمنية بتطوير قدرات جديدة وتعزيز الجاهزية العملياتية للتعامل معه.

كما دعا زامير إلى تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة وجهاز الشاباك، وإنشاء آلية تنسيق دائمة لتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة، مشيرًا إلى أن "التكامل بين الأجهزة الأمنية هو المفتاح لمواجهة هذا النوع من التهديدات بفاعلية".