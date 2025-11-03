الجيش الإسرائيلي: اغتيال عنصرين من حزب الله بينهم قائد في قوة الرضوان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اغتيال القيادي في حزب الله محمد علي حديد، قائد قوة "الرضوان" في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن حديد كان يخطط لشن هجمات ضد إسرائيل، وواصل مؤخرًا محاولاته لإعادة بناء البنية التحتية للحزب في الجنوب اللبناني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اغتيال عنصر آخر في منطقة عيتا الشعب في الجزء الجنوبي من لبنان بعد رصده وهو يحاول جمع معلومات استخباراتية عن تحركات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.