مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل تسلمت، عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية، توابيت ثلاثة رهائن، حيث جرى تسليمها لقوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة .



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه سيجرى نقل الجثامين من قطاع غزة إلى إسرائيل، حيث سيتم استقبالها في مراسم عسكرية بحضور الحاخام العسكري الرئيسي، وبعد ذلك سيجري نقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة.



وبعد الانتهاء من عملية التعرف على الجثث، سيتم إبلاغ عائلاتهم رسميا، حيث تم إطلاع جميع عائلات الرهائن الذين قُتلوا على هذا الأمر"، بحسب مكتب نتنياهو.



وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها ستسلم الليلة 3 جثامين لمحتجزين إسرائيليين عثر عليها جنوب قطاع غزة.