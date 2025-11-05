رئيسة مدينة بيلا تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة المعداوي الابتدائية

استقبلت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفدًا طلابيًا من مدرسة المعداوي الابتدائية داخل مكتبها بديوان مجلس المدينة، في زيارة ميدانية مميزة هدفت إلى تعريف الطلاب بطبيعة العمل المحلي ومهام القيادة التنفيذية.

وخلال الزيارة، رحبت «بركات» بالطلاب ومرافقيهم، مؤكدة أن بناء جيل واعٍ ومدرك لمسؤولياته تجاه وطنه يبدأ من غرس مفاهيم الانتماء والعمل العام منذ المراحل الدراسية الأولى.

كما أجابت «بركات» على أسئلة الطلاب التي عكست وعيهم وشغفهم بالعمل العام، وأبدت إعجابها بتفاعل الطلاب ووعيهم، مشيرة إلي أن هؤلاء الطلاب يجسدون جيلاً واعدًا يحمل روح الانتماء والعطاء من أجل وطن يستحق الأفضل.

واختتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية داخل ديوان مجلس المدينة وسط أجواء من البهجة والفخر، تقديرًا لهذه التجربة التوعوية التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس الطلاب ومرافقيهم.