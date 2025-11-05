إسرائيل تمدد احتجاز المدعية العامة العسكرية السابقة

مددت السلطات الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، اعتقال المدعية العامة العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، حتى يوم الجمعة، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة لوكالة "رويترز".

وكانت تومر يروشالمي قد استقالت الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق جنائي يتعلق بتسريب مقطع فيديو يوثق جنودًا وهم يعذبون معتقلًا فلسطينيًا أثناء الحرب على غزة. وقد اختفت المدعية لفترة قصيرة يوم الأحد قبل أن تعثر عليها السلطات وتحتجزها.

وأوضحت تومر يروشالمي أن استقالتها جاءت بعد اعترافها بالموافقة على تسريب الفيديو في أغسطس 2024، الذي أظهر جنودًا يسببون إصابات خطيرة لمعتقل فلسطيني تشمل كسورًا في الضلوع وثقبًا في الرئة وتمزقًا في المستقيم. وأدى التحقيق العسكري إلى توجيه لوائح اتهام ضد خمسة من جنود الاحتياط.

وقد أثار التحقيق ردود فعل متباينة، حيث ندد سياسيون يمينيون به، بينما اقتحم متظاهرون مجمعين عسكريين بعد طلب السلطات استدعاء جنود للاستجواب في القضية. بعد أسبوع من الحادثة، تم تسريب لقطات من كاميرا أمنية أظهرت الاعتداء على السجين الفلسطيني، بما في ذلك استخدام الجنود لكلب وحجب أفعالهم بمعدات خاصة.

وقالت تومر يروشالمي إن تصرفها كان يهدف إلى مواجهة الدعاية السلبية ضد الإدارة القانونية في الجيش، بينما أكدت منظمات حقوقية وقوع انتهاكات جسيمة بحق فلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الحرب. من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يجري تحقيقات في عشرات الحالات، لكنه يؤكد أن الانتهاكات ليست منهجية.